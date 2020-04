한화토탈, 세계안전의 날 이벤트 진행

(정진석 기자) 한화토탈이 ‘세계 안전의 날’을 맞아 회사 및 협력사 임직원을 대상으로 다양한 온·오프라인 이벤트를 진행하며 석유화학공장의 최우선 가치인 안전의 중요성을 되새기는 시간을 가졌다.

4월 28일은 세계 안전의 날(World day for safety and health at work)로 유엔 산하 전문 기구인 국제노동기구 ILO가 산업재해의 심각성에 대한 국제적 관심을 촉구하고 안전한 근로환경을 조성하기 위해 2003년 제정했다.

먼저 권혁웅 한화토탈 사장은 임직원과 협력업체를 대상으로 CEO 메시지를 통해 “공장 운영에 있어 안전, 환경과 같이 회사의 생존에 직결되는 법규를 최우선으로 지켜야 한다”며 “이를 위해 법규 준수 여부를 상시 모니터링하고 비상상황 발생 시 적시에 대응할 수 있는 대응체계를 사전에 점검할 것”을 당부했다.

한화토탈은 매년 주주사인 프랑스 토탈그룹과 함께 세계 안전의 날을 기념해 임직원들의 안전의식 고취를 위한 다양한 캠페인을 전개하고 있다.

다만 올해 세계 안전의 날은 코로나19를 감안해 단체 행사 등은 지양하는 대신 온라인 퀴즈 이벤트, 현장 안전 활동 공모전 등을 진행하며 임직원들의 안전의식 제고에 나섰다.

올해는 ‘세이프티 그린 라이트: 우리의 생명이 최우선 가치(Safety green light: our live first!)’라는 주제를 선정하고, 작업 시작 전 5분 동안 자신, 동료, 그리고 부서에 영향을 미칠 수 있는 위험요인에 대해 점검하여 의심이 들 경우 어떤 상황에도 즉시 작업을 중지해야 함을 강조했다.

