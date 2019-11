김포시, 주예림-심현서 ‘청소년영화제’ 홍보대사 위촉

‘2019 제2회 김포청소년영화제’ 홍보대사로 배우 주예림과 심현서가 위촉됐다.

(정순묵 기자) 김포에서 열리는 ‘2019 제2회 김포청소년영화제’ 홍보대사로 영화 ‘우리집’, kbs 드라마 ‘세상에서 제일 예쁜 내 딸’ 주연 주예림 배우와 뮤지컬 ‘빌리엘리어트’, 영화 ‘유월’의 주연 심현서 배우가 위촉됐다.

올해로 2회를 맞이하는 '2019 제2회 김포청소년영화제'는 11월 30일부터 12월 4일까지 총 5일간 김포생활체육관, 김포아트홀, 관내 영화전문상영관 5개소, 김포한강 하구 일대 등에서 열린다.

만 9~24세의 국내외 청소년들이 제작한 순수창작영화 중 총 80여편의 수상작과 청소년을 주제로 한 국내외 유수의 초청작 30여편 등의 다양한 영화들을 영화전문상영관에서 상영하고 국제애니메이션키즈캠프, 3D영화제작 마스터클래스, 영화체험부스 총 80여개 등, 청소년들이 영화를 체험할 수 있는 다채로운 행사로 펼쳐진다.

한편, 경기콘텐츠진흥원과 김포시청소년육성재단, 마을문화공동체 사회적협동조합이 주최하고 김포청소년영화제조직위원회(위원장 정하영)가 주관하는 ‘2019 제2회 김포청소년영화제’는 올해 ‘Who Do You Think I am? -모든 것에 도전하고 해낼 수 있다는 자신만만한 청소년의 외침’을 주제로 관객들을 만난다.

저작권자 © 서울일보 무단전재 및 재배포 금지