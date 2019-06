한미 정상, JSA 내 오울렛 초소 시찰

17분간 머물며 초소 현황 보고받아

문재인 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 30일 오후 경기 파주 판문점 인근 비무장지대(DMZ) 내 오울렛 초소(OP)를 방문하고 있다. /뉴시스

(이진화 기자) 문재인 대통령과 도널드 트럼프 대통령이 30일 오후 남북미 정상회동을 위해 비무장지대(DMZ)를 방문했다.

문 대통령과 트럼프 대통령은 이날 오후 2시43분께 판문점 인근 DMZ 내 '오울렛 초소(OP)'에 도착했다. 오울렛 OP는 미군 JSA 경비대대인 캠프 보니파스의 최북단 경계초소다. DMZ 군사분계선(MDL)에서 25m 떨어져 있다. 6·25전쟁 당시 낙동강 방어선을 지키다 전사한 조지프 오울렛 일병의 이름을 딴 곳이다.

문 대통령과 트럼프 대통령은 약 17분간 오울렛 OP에 머물며 한미 군 관계자들로부터 초소 현황에 대해 보고를 받고 방문 소감을 나눴다. 박한기 합참의장, 로버트 에이브럼스 주한미군사령관 등 한미 군 수뇌부도 동행했다.

CNN에 따르면, 트럼프 대통령은 DMZ 내 오울렛 초소(OP)에서 북측 지역을 바라보면서, 과거엔 DMZ가 "매우 매우 위험한 곳"이었다면서 "우리의 첫번째 (북미)정상회담 이후 모든 위험이 사라졌다(After our first summit, all the danger went away)"고 말했다.

그러면서 "DMZ에 (이전과 비교해) 엄청난 차이(a tremendous difference)"가 있다고 말했다.

트럼프 대통령은 "(과거엔) 여기에 엄청난 갈등, 주변 전체에 죽음이 있었다"며 "지금은 극도로 평화로워졌다(extremely peaceful). 완전히 다른 세상이다"라고 강조했다.

이어 "(내가) 아무 것도 이루지 못했다고 계속 말하는 사람들에게 다시한번 이야기하고 싶다. 너무나도 많은 것이 이뤄졌다( So much was accomplished)"며, 자신의 대북정책을 비판하는 사람들을 겨냥한 발언을 했다.

