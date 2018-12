영광, 드론서비스 전문가 양성과정 모집

(장종길 기자) 영광군은 취·창업 연계형 좋은 일자리 창출을 위한 드론서비스 전문가 양성과정 교육생을 17일부터 내달 6일까지 모집한다고 밝혔다.

이번 교육은 전남형 동행일자리 선정사업으로 미취업자 및 구직자 20명에게 비용 부담 없이 전액 무료로 교육하며, 교육내용은 이론 및 시뮬레이터 교육, 비행 및 정비교육 등 취·창업에 필요한 실무위주로 진행된다.

아울러 교육수강생 중 성적우수자에 대해서는 전국 최초 드론 전문교관 양성과정을 운영할 계획이다.

자격증 과정은 기초교육 20시간, 모의비행 20시간, 실기비행 120시간, 심화과정 320시간 총 480시간으로 구성된다.

군에서는 드론 조종 교육 이수 및 자격증을 취득한 교육생을 위해 관내 드론 기업 및 영광교육지원청과 협력하여 교육교관, 방과 후 강사, 체험장 운영인력 등 취업까지 연계될 수 있도록 적극 지원할 방침이다.

한편, 드론서비스 전문가 양성과정에 참여를 희망할 경우 군 홈페이지를 참고하거나 (사)전남드론교육산업진흥원(061-272-5441)으로 문의하면 된다.

진도, 2019 나눔 캠페인 이웃돕기 성금 기탁

(조승원 기자)진도군이 14일 어려운 이웃을 위한 희망 2019 나눔 캠페인 성금 모금에 공직자들이 자발적으로 참여한 성금 800여만원을 기탁했다.

지난 달 20일부터 시작된 사회복지공동모금회 희망 2019 나눔 캠페인에 진도군 공직자 700여명이 모금한 성금은 전라남도사회복지공동모금회를 통해 어려운 이웃을 위해 사용될 예정이다.

또한 진도군은 연말을 맞아 나눔 문화 확산을 위해 17일 진도읍을 시작으로 20일(목)까지 각 읍·면별 성금모금 일일찻집을 운영한다.

이동진 진도군수는 “사랑의 열매는 더불어 살아가는 사회를 만들기 위한 우리 모두의 약속으로 날씨가 추워질수록 어려운 사람은 더욱 어려워진다” 며 “올해도 따뜻한 마음이 한곳에 모아져 사랑의 온도탑이 100℃를 훨씬 넘어 펄펄 끓게 되기를 기대한다”고 말했다.

한편 희망 2019 나눔 캠페인 참여자는 1월 말까지 7개 방송사와 8개 신문사, 전라남도사회복지공동모금회에 접수 가능하다.

함평, 제37기 노인대학 졸업식 개최

(이호수 기자) 함평군(군수 이윤행)과 대한노인회 함평군지회(회장 박희의)는 14일 노인회지회 대강당에서 제37기 함평노인대학 졸업식을 개최했다.

이날 행사엔 졸업생 57명, 이윤행 함평군수, 정철희 함평군의회의장 등 내빈과 가족 80여 명이 참석했다.

지난 3월에 입학해 9개월여 간의 교육을 마친 졸업생들은 경로당 등에서 지역 지도자로 활동할 예정이다.

이윤행 군수는 “배움에 너무 늦은 나이는 없다는 것을 몸소 보여주신 노인대학 졸업생 여러분께 경의를 표한다”며 “노인대학에서 배운 것들을 바탕으로 지역사회에 많은 도움 주시길 바란다”고 말했다.

1981년 개교한 함평노인대학은 평생교육을 목표로 민주시민의 생활, 교양, 건강, 시사정보 등 다양한 교육과정을 운영하고 있으며, 현재까지 총 1,842명의 졸업생을 배출했다.

강진군도서관, 제3회 생생 낭독극장 마련

(손성은 기자) 강진군이 17일 도서관 2층 꾸러기방에서 추운 겨울밤을 따뜻하게 보낼 수 있는 2018년 제3회 ‘생생 낭독극장’을 마련한다.

‘생생 낭독극장’은 책을 중심으로 사회자와 낭독자 그리고 작가, 연극, 영상, 음악 등이 함께 어우러져 한 편의 드라마 같은 공연을 관객과 함께 연출하는 퍼포먼스다.

올해 3회째를 맞이한 이번 ‘생생 낭독극장’은 서종우 창의력 강사를 초빙하여 ‘책, 다르게 그리고 두껍게 읽기’라는 주제의 강의와 눈과 귀 그리고 재미를 동시에 만족시켜 주는 색다른 음악으로 겨울밤을 뜨겁게 달군다.

서종우 강사는 가능성연구소 대표, 공유경제시민허브 대표 등으로 활동하며 전라남도지방공무원교육원, 부산인재개발원, 전국지자체 등에서 창의력 교육 컨설팅을 꾸준히 펼치고 있다.

특히 이날 서 강사는 인문학적 상상력으로 책 읽는 방법과 일상과 연결하여 사고하기 그리고 책 속의 글의 의미와 가치 연결하기 등을 통통 튀는 해설로 군민들의 귀를 홀릴 계획이다.

이번 낭독극장은 기타와 아코디언을 이용하여 관객들의 감수성을 자극하는 모래시계 ost-백학으로 시작을 알린다. 이어 상큼하고 발랄한 천재연주가 유에스더(15)양이 출현하여 오페라 유령, 심포니 5 등 바이올린에서만 느낄 수 있는 아름다운 선율을 전한다.

테너 송태왕 단장을 비롯한 소프라노 박성경, 색소폰 박수용, 피아니스트 김은희 씨로 구성된 그랜드오페라단이 출현하여 Nella fantasia, 베사메무쵸, 광화문 연가, All I ask of you(당신이 바라는 전부에요) 등으로 이번 낭독극장 대미를 장식할 계획이다.

