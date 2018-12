[경찰/소방/해양 소식]

창녕署, 어르신 교통사고 예방 홍보물품 배부

창녕경찰서는 어르신 교통사고 예방 홍보물품을 지속적으로 배부하고 있다.

(정대협 기자) 창녕경찰서(서장 서성목)는 초고령화 사회에 진입한 창녕군 어르신 교통사고를 예방하기 위하여 손해보험협회(영남지역본부)로부터 보행자 시인성 확보를 위한 야광지팡이, 야광밴드, 야광반딧불 스티커 등 홍보물품을 협조 받아 지속적으로 배부하고 있다

이번에 제작ㆍ배부된 ‘안전보행’ 야광반딧불 스티커, ‘할배, 할매 서서! 보고! 걸으세요’ 야광지팡이, ‘할배, 할매 어두운 시간 밝은 색 옷 입으세요’ 야광밴드는 자동차 불빛 반사시 시각 효과가 뛰어나고 반사성능이 높아 야간 보행자 뿐만 아니라 운전자의 교통안전을 지키는데 효과적일 것이라 기대된다.

경찰관계자는 “지속적으로 찾아가는 눈높이 교통안전 교육 뿐만 아니라 시인성 확보를 위한 홍보물품도 지속적으로 배부하여 교통사고로부터 보행자들이 안전하게 다닐 수 있는 교통청정 창녕을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

시흥署 이종석 위원장 ‘마르퀴즈 후즈 후’ 등재

이종석 위원장

(이광수 기자) 시흥경찰서 경찰발전위원회 이종석 위원장이 세계 3대 인명사전 중 하나인 마르퀴즈 후즈후 (Marquis Who’s Who in the World) 2019년판에 등재된다고 12월 10일 밝혔다.

이종석 위원장은 국내 산업용 고무제품 전문제조 회사인 디와이 엘라센(주) 대표이사로 41년간 산업용 고무제품 제조 분야에 헌신하며 고용창출, 해외시장 개척을 통한 수출 증대 등 국가 경제 발전에도 이바지해 지난 3월에 진행된 제 45회 상공의날 기념식에서 대통령 표창을 수상하기도 했다.

또한, 그는 시흥경찰서 개소 초기부터 18년간 경찰발전 위원회에 참여하고 지난 5년간 경찰발전위원회 위원장으로 활동 하면서 경찰서의 치안정책 수립에 다양한 의견과 아낌없는 지원으로 시흥경찰서의 치안 안정화에도 기여하는 등 경찰행정 발전에도 큰 역할을 하고 있다.

정치, 경제, 사회, 의료 등 각 분야에서 매년 세계적으로 영향력 있는 인물을 선정하여 프로필과 업적을 등재 후 발간되는 ‘마르퀴즈 후즈 후 (Marquis Who’s Who in the World)는 미국 인명연구소(ABI), 영국 케임브리지 국제인명센터(IBC)와 함께 세계 3대 인명사전의 발행기관으로 100년이 넘는 역사를 가지고 있는 저명한 세계인명 기관이다.

저작권자 © 서울일보 무단전재 및 재배포 금지