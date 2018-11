오크우드 프리미어 인천, 겟올라잇 밴드 탭댄스 & 라이브 팝 공연 진행

(차강수 기자) 오크우드 프리미어 인천의 바 & 다이닝 ‘파노라믹65’에서 11월 10일부터 12월 1일까지 매주 토요일 ‘겟올라잇 밴드 (Get All Right Band)’의 Live Pop & Tab Dance 공연을 진행한다.

11월 10일, 17, 24일, 12월 1일 총 4회 라이브로 펼쳐지는 이번 공연은 저녁 10시, 11시, 12시 3부제로 진행된다.

65층 초고층의 ‘파노라믹65’에서 송도의 환상적인 야경을 배경으로 열정적인 탭댄스와 라이브 팝 공연의 향연을 즐길 수 있다. 1부와 3부는 7인조 밴드의 라이브 공연이, 2부는 탭댄스와 5인조 밴드의 콜라보 공연이 이뤄진다.

이미 서울 강남구 청담동 라운지 재즈바 겟올라잇에서 큰 인기를 얻은 밴드인 겟올라잇 밴드의 공연을 송도의 랜드마크인 오크우드 프리미어 인천에서 즐길 수 있다는 사실에 이목이 집중되고 있다. 라이브 팝 공연에 이색적으로 탭댄스를 접목한 환상의 하모니와 화려한 퍼포먼스에 눈을 뗄 수 없을 것이다.

겟올라잇 밴드는 2010년 대한민국 연예예술산 남지 신인상 수상 및 드라마 신의 저울 OST 등 다수 앨범에 참여한 보컬 나창수를 비롯해, KBS 열린음악회와 불후의 명곡 등에 출연한 탭댄서 허성수 등 8인으로 구성됐다.

