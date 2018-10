인천대 김용식 교수 아시아도시환경학회 논문상 수상

(차강수 기자) 인천대 김용식 교수가 아시아도시환경학회 2018 논문상을 수상했다. 아시아도시환경학회 (Asia Institute of Urban Environment)는 아시아의 도시환경에 관한 정보 교환과 관련 분야의 학문 및 기술 발전에 기여할 목적으로 설립된 학술단체이다.

논문상 시상식은 지난 10월 17일~19일 제주도 히든클리프 호텔에서 개최된 제15회 아시아 도시환경학회 국제컨퍼런스(15th International Conference of Asia Institute of Urban Enveronment) 대회장에서 진행되었으며, 수상식 후에는 김용식 교수의 수상기념 기조강연이 있었다.

김용식 교수는 인천대(공학사) 출신으로 Tokyo Institute of Technology에서 공학석사 및 공학박사 학위를 받은 뒤, 2004년부터 인천대 도시건축학부 교수로 재직하고 있다. 김교수는 그동안에도 ELSEVIER사가 발행하는 국제저명 SCI논문집인 Building and Environment로부터 Most Cited Articles 2005 to 2008상, 한국생활환경학회 학술대상, 대한건축학회상 학술상 등을 수상한 바 있다.

저작권자 © 서울일보 무단전재 및 재배포 금지