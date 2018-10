인천대학교 사범대학 신원석 교수, 미국교육공학회 최우수 논문상 수상

(차강수 기자) 인천대학교 사범대학에 재직 중인 신원석 교수(국어교육과, 교육공학전공)가 이번 10월 23일부터 27일까지 미국 캔자스시티에서 열리는 2018 美 교육공학회(AECT) 국제학술대회에서 최우수 논문상(Outstanding Journal Article)을 수상하게 되었다.

이번에 수상하게 된 논문은 “A comparative study of factors associated with technology-enabled learning between the United States and South Korea”으로 한인숙 교수(美 템플대), 변수용 교수(美 펜실베니아주립대)와 함께 3인이 공동저술하였으며, 교육공학분야 최고권위학술지인 Educational Technology Research & Development의 2018년 10월호에 게재되었다.

주요 내용은 학생들이 새로운 테크놀로지를 활용하여 학습활동을 진행하는 데에 있어서 교사들의 어떠한 특성 요인이 영향을 미치는지에 대해 한국과 미국을 비교하여 검증하고, 이에 대한 교육정책의 비교와 시사점을 제시하였다.

이번 논문에 교신저자로 참여한 인천대 신원석 교수는 미국 템플대 한인숙 교수와 함께 2017년 원격교육분야 최우수논문상(journal article award, 1st place, Computers and Education) 수상에 이어 2년 연속 최우수논문상을 수상함으로써 세계무대에서 한국교육학의 위상을 드높이고 있다.

