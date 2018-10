경기교육청, 무궁화프로젝트 발표회 진행

위안부 할머니 이야기로 평화-사랑 메시지 전달

경기교육청

(배태식 기자) 경기도교육청은 22일 한빛고등학교 국제교류동아리 ‘한빛이네코’가 교내에서‘무궁화프로젝트 발표회’를 진행한다고 밝혔다.

이번 무궁화프로젝트는 영국, 중국, 태국, 일본의 교류학교 학생들에게 위안부 할머니들의 이야기를 알려 주고, 이를 통해 평화와 사랑의 메시지를 전달하고자 마련했다. 22일은 한빛고 학생들을 대상으로 발표하고, 이후 산문집과 영상자료를 소셜미디어에도 공개할 예정이다.

산문집은 ‘To The Flowers That Will Never Fall Off(영원히 지지 않을 꽃에게)’라는 제목으로 제작했으며, 위안부 할머니가 손주에게 들려주는 편지글 형식의 이야기를‘한빛이네코’학생들이 직접 우리말로 쓰고 영어로 번역하고 그림도 그려 넣었다.

제작된 산문집은 해외 10여 개의 협력학교로 전달되어 온라인 프로젝트 수업자료로 활용될 예정이다.

교육청은 해외학교와 한빛고 간의 교류협력 사업으로 ▲우리나라 전래동화를 영어, 일본어로 번역하여 교류학교 학생들에게 소개하는 ‘온라인 동화교류프로젝트’, ▲위안부 할머니의 실상을 알리고 평화를 실천하는 학생동아리 활동‘무궁화프로젝트’, ▲해외학교를 직접 방문하여 온·오프라인 공동프로젝트를 진행하는 상호방문교류를 지원해 오고 있다.

한편 지난 1월 25일 영국과의 상호방문교류 중에 한빛고의 동화교류프로젝트가 영국 BBC 방송에 직접 소개된 바 있다.

경기도교육청 류승희 특성화교육과장은 “우리 학생들이 살아갈 시대는 전 세계가 하나의 학교이자 교실”이라면서 “모든 학생들이 외국어 역량을 통해 세계의 다양한 문화를 이해하고, 전 세계를 향한 꿈을 꿀 수 있도록 적극 지원할 것”이라 말했다.

