트럼프 “한국, 우리 승인 없이 대북제재 해제 않을 것”

강경화 외교 ‘해제 검토’ 발언 제동

비건·최선희 접촉 일정 정하지 못해

강경화 외교부 장관의 ‘5·24조치 해제 검토’ 발언에 대해 도널드 트럼프 미국 대통령이 제동을 걸고 나섰다. /뉴시스

트럼프 대통령은 10일(현지시간) "한국은 우리의 승인 없이는 대북제재 해제를 하지 않을 것"이라고 말했다.

AP통신 등 외신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 기자들과 만나, 한국 정부가 북한의 천안함 폭침 사건에 대응해 실시한 독자 대북제재인 ‘5.24조치’ 해제를 검토하고 있는데 대한 입장을 묻는 질문에 "그들(한국)은 우리의 승인 없이는 (대북제재 해제를)하지 않을 것이다. 그들은 우리의 승인 없이는 어떤 것도 하지 않는다(They won't do that without our approval. They do nothing without our approval)"고 말했다.

앞서 강경화 외교부 장관은 국회 외교통일위원회의 국감에서 증인으로 출석해 2010년 천안함 폭침 이후 시작된 대북 제재에 대한 해제를 검토 중이라고 말했다.

미 국무부 대변인실은 미국의소리(VOA)와 자유아시아방송(RFA)의 논평 요청에 "트럼프 대통령은 대북 제재완화는 비핵화가 먼저 이뤄진 이후라는 입장을 매우 분명히 해왔다"고 답했다. 이어 "비핵화에 빨리 도달할수록 제재 완화도 빨리 이뤄질 것"이라며 "자세한 내용은 한국 정부에 문의하라"고 말했다.

폼페이오 국무장관이 강경화 장관에게 남북 군사합의서와 관련해 불만을 제기했다는 일본 언론의 보도에 대해서도 "미국은 동맹국인 한국, 일본은 북한에 대한 일치된 대응을 긴밀히 조율하는 데 전념하고 있다"는 기존 입장만을 밝혔다. 북한이 풍계리 사찰단을 초청하면서 시료 채취 등도 허용했는지 묻는 질문엔 " 폼페이오 장관이 말했듯 협상의 내용에 대해 언급하지 않을 것"이라고 말했다.

한편 미국 국무부는 2차 남북정상회담 개최를 위한 실무급 협상 책임자인 스티븐 비건 국무부 대북정책 특별대표와 최선희 북한 외무성 부상 간의 접촉 일정이 아직 정해지지 않았다고 밝혔다.

국무부가 이날 홈페이지에 공개한 정책 브리핑 문답록에 따르면, 로버트 팔라디노 부대변인은 북미 실무급 협상과 관련해 '시간표가 정해진게 있느냐'는 질문에 "현재 발표할 여행 일정이 없다"고 답했다. 그러면서도 "지금 우리가 살펴보고 있는 게 있다"고 덧붙였다.

'곧 발표할 예정인가'란 질문엔 "곧 그러기를 희망한다. 우리는 계속 앞으로 나가면서 진전을 이루고 싶다"고 답했다.

