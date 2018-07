인천대학교 정치외교학과, 전국대학생 모의유엔 대회 대상 수상

(차강수 기자) 유엔한국협회가 주최하고 외교부에서 후원으로 개최된 2018년도 제24회 전국대학생모의유엔대회에서 국립인천대학교 정치외교학과팀 (지도교수 박요한) 권순욱 학생과 (2학년) 최종석 학생이 (3학년) 대상(외교부 장관상)을 수상하였다. 전국대학생모의유엔대회는 1995년 유엔 창설 50주년을 기념하여 시작된, 국내 최대 규모의 대학생 모의 국제회의 행사이다.

권순욱·최종석 학생은 제3위원회 “테러 및 폭력적 극단주의 대응과 예방을 위한 국제노력” (International response to and prevention of terrorism and violent extremism)에 참가하였다. 영국을 대표하여 다른 대표단과 열띤 토론과 합의를 추구하였으며, 대상과 함께 유엔한국협회와 외교부가 제공하는 4박 5일간의 유엔회의 참관 프로그램에 참가할 수 있는 영예를 얻었다.

두 학생 모두 새롭게 도약하고 있는 인천대학교 정치외교학과에서 근본 이해를 위한 이론 중심의 사고와 방법론적 엄격성을 잘 훈련 받은 것을 수상 비결로 꼽았다. 모두 6명으로 이루어진 정치외교학과 교수진은 한국정치 비교정치 국제정치 정치사상에 걸친 정치학 모든 주요 분야를 커버 함은 물론이며, 최첨단의 질적/양적 연구기술들을 다룰 수 있는 방법론적 다양성과 능숙함을 갖추고 있다. 대부분의 교수가 미국유수대학의 정치학 프로그램에서 박사학위를 취득 하였으며, 각 분야 가장 권위있는 사회과학분야 국제학술지에 (SSCI) 가장 논문을 많이 게재하는 국내 손꼽히는 전문가들이다.

