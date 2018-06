나주, 평생교육강사 역량강화 연수

(이간호 기자) 나주시 평생학습관은 지난 21일과 22일 양일간 빛가람동 소재 스페이스코웍(space cowork)에서 지역 평생교육강사 50여명을 대상으로 역랑강화 연수를 실시했다고 밝혔다.

전남도 평생교육진흥원의 ‘2018전남평생교육활성화 사업’ 선정에 따라 추진된 이번 연수는 ‘Skill Up! Level Up!'이란 주제로 평생교육 강사의 강의 실전 능력 향상에 중점을 두고 진행됐다.

연수 강사로 초빙된 나선희 아나운서(스피치 커뮤니케이션스 대표)는 ‘성공적인 커뮤니케이션 방법 및 강사의 3단계 기본기’라는 주제로 VCR을 활용한 테스트 등 실전 중심의 세련되고 고급화된 교수법 활용에 대한 강의를 펼쳤다.

또 조영신(펜타포트음악축제 총감독, 문화관광부 광복60주년 문화사업 상임총괄)강사는 ‘기획의 실제’라는 강의를 통해 기획 트랜드를 읽고 성공하는 기획서 작성법을 구체적으로 설명했다.

시 평생학습관은 이번 연수에 참여한 강사들에게 수료증을 발급했다.

학습관 관계자는 “이번 연수를 통해 나주 평생학습 강사 인프라 확충과 동시에 역량 있는 강사를 육성, 활용 할 수 있는 토대를 마련했다는데 의의가 있다”며, “시민의 눈높이와 요구를 반영한 평생학습 프로그램을 지속적으로 개발·보급해가겠다”고 밝혔다.

북구, 제21회 행복을 나누는 인문학 강의

(김성윤 기자) 광주시 북구(청장 송광운)가 자활사업 참여자의 삶의 질 향상을 위해 인문학 특강을 실시한다.

구는 오는 28일 북구청소년수련관에서 자활사업 참여자 260명을 대상으로 일과 삶에 대한 가치관 확립을 돕고 자립의욕을 높이기 위해 ‘제21회 행복을 나누는 인문학 강의’를 개최한다고 26일 밝혔다.

‘행복을 나누는 인문학 강의’는 경제적 어려움 속에서 심리적․정서적으로 불안정한 자활사업 참여자가 사회 구성원으로서 주체적 역할을 할 수 있도록 자존감 및 자활의지를 높이기 위해 지난 2014년 처음 시작했다.

이번 인문학 강의는 1부와 2부로 나눠 진행되며, 1부는 레크레이션 공연을 시작으로 국제심리치료협회 대표인 나명진 씨를 강사로 초청, ‘무기력의 숲에서 활력을 만나다’라는 주제로 강의를 진행한다.

2부에서는 국가인권위원회 인권강사로 활동하고 있는 진소영 씨가 찾아가는 인권교육의 일환으로 ‘생활 속의 인권’에 대해 강의할 예정이다.

지난 인문학 강의에 참여했던 자활사업 참여자는 “평소 쉽게 접하지 못했던 인문학 강의를 통해 삶이 지칠 때마다 하나씩 꺼내 먹었던 초콜릿처럼 세상을 살아가는 새로운 원동력을 얻을 수 있었다”고 말했다.

그동안 구는 자활기업 경영컨설팅, 자산형성 지원을 위한 밀착형 사례관리, 자활생산품 홍보 및 자활기업 우선 위탁·구매와 함께 자활 역량강화 교육으로 경제적 어려움을 겪는 저소득층이 일을 통해 빈곤을 극복해 나갈 수 있도록 지원하고 있다.

남구, 도심 저수지 ‘외래어종 퇴치 낚시대회’

(고영준 기자) 광주 남구는 생물종 다양성 회복을 위해 생태계를 교란하는 블루길과 큰입배스 등 외래어종 퇴치를 위한 낚시대회를 개최한다.

구는 26일 “생태계 파괴 주범인 유해 외래어종의 퇴치로 토속 어종을 보호하고, 생물 다양성 향상을 위한 주민들의 관심 유도를 위해 오는 7월 14일 노대동 물빛근린공원에서 낚시 대회 및 환경보호 캠페인을 실시한다”고 밝혔다.

구에 따르면 이번 대회는 환경부에서 유해 동식물로 지정한 어종을 솎아내기 위해 마련됐다.

현재 환경부에서 토종 생태계를 위협하는 유해 동식물로 지정한 동식물은 포유류인 뉴트리아와 양서류 황소개구리, 파충류 붉은귀거북, 어류인 블루길과 큰입 배스, 곤충류인 꽃매미와 붉은불개미, 식물류인 돼지풀과 가시박 등 21종이다.

남구는 이 가운데 민물 유해 어종인 블루길과 큰입배스를 솎아내기 위해 낚시 대회를 개최하며, 생태계와 환경보호의 성격을 띤 행사인 만큼 수상자에게는 별도의 시상금 없이 남구청장상을 제공하기로 했다.

대회 진행 방식은 오후 2시부터 5시까지 제한된 시간 내에 유해 어종을 많이 포획한 마릿수에 따라 1~3등의 수상자가 결정된다.

이와 함께 수질오염 방지를 위해 대회 장소에서는 친환경 미끼와 인조 미끼(루어낚시 가능)만 사용할 수 있으며, 대회 참가자도 낚시 동호회 회원과 일반인 등 100명 이내로 제한하기로 했다.

참가자 모집은 오는 27일부터 선착순 마감이며, 참가 접수는 남구청 6층 환경생태과를 방문하거나 전화(062-607-3641)로도 신청 가능하다.

한편 구는 낚시대회가 끝난 뒤 물빛근린공원 일대에서 대회 참가자 및 일반 주민들을 대상으로 환경부 지정 유해 동식물 자료를 배포하고, 저수지 주변 쓰레기를 수거하는 등 환경 정화활동을 펼칠 계획이다.

서구, 어린이보호구역 과속경보시스템 확대 설치

(김보식 기자) 광주 서구는 오는 6월말까지 유촌초등학교 등 3개 초등학교에 과속경보시스템 총 4개를 추가 설치한다고 밝혔다.

초등학교 주변 어린이보호구역에서 차량 과속운행으로 인한 교통사고를 예방하기 위한 것.

구는 지난 해 시범적으로 금부초등학교 및 운천초등학교에 31백만원을 투입해 과속경보시스템을 설치했다.

학교관계자 및 학부모들로부터 큰 호응을 얻어 올해 6월말까지 4개를 설치하고 하반기에도 약 10개를 추가로 설치할 계획이다.

과속경보시스템은 어린이보호구역 내 주행차량의 속도를 실시간으로 측정하여 전광판에 차량 속도를 표시하는 시설물이다.

제한속도를 초과할 경우 적색 또는 점멸로 경고표시를 하여 운전자에게 과속여부를 알려줌으로써 자발적으로 감속 운행하도록 유도한다.

동구, 상습체납자 예금·급여 압류

(박상익 기자) 광주 동구(청장 김성환)가 지방세를 3회 이상 체납하고 체납액이 50만 원 이상인 상습체납자를 대상으로 오는 7월 말부터 급여 및 예금 압류를 추진한다고 밝혔다.

급여압류 대상은 50만 원 이상 체납자 중 월급여가 150만 원 이상인 109명이다. 동구는 지난달 체납자의 주소지 및 핸드폰 문자로 사전 예고문을 발송했고 예고 후 현재까지 21명이 2천여만 원을 납부했다.

구는 오는 7월까지 충분한 소명기회를 부여해 자진 납부를 유도하는 한편 월 보수액 500만 원 이상의 급여 체납자 12명에게는 납부를 집중 독려한다는 방침이다.

또한 일시납부가 어려운 생계형 체납자에게는 생활고 등을 반영해 분납을 유도하고 분납을 성실히 이행할 경우 체납처분과 행정제제를 보류할 계획이다.

한편 구는 지난해 압류 부동산을 공매 처분해 약 2억 원의 체납세를 징수했고 올해도 부동산 18필지를 공매 의뢰해 약 3억 원을 징수하는 등 적극적인 체납처분 활동에 나서고 있다.

광산, 고봉문화제 화양연화 서원음악회 개최

(오희근 기자) 광주 광산구가 28일 저녁 월봉서원에서 고봉 기대승 선생의 사상·철학·삶을 기리고, 현대적으로 계승하는 ‘2018 고봉문화제 화양연화 서원음악회’를 연다.

소프라노·테너·바이올린·장구·가야금 등의 동·서양 음악과 악기가 어우러질 이번 음악회는, ‘인생의 가장 아름다운 순간’이라는 제목 화양연화(花樣年華)처럼 여름밤 관객들을 감동으로 안내한다.

테너·소프라노 듀엣이 ‘Time to say goodbye’로 음악회 문을 연다. 가야금 병창과 장구의 ‘제비노정기’ ‘사랑가’가 뒤를 잇고, 테너의 뮤지컬 곡 ‘지금 이 순간’과 소프라노의 팝 ‘Once upon a dream’이 무대를 달군다. 피날레는 바이올린 솔로의 ‘Palladio’ ‘Amazing grace’ 등이 장식한다.

서원음악회에 이어 토론·문화공연·다담(茶談)의 인문문화교류마당인 ‘살롱 드 월봉’이 개최된다. 4월부터 매달 마지막 주 목요일 이어지고 있는 이 행사의 이달 손님은 마당극 배우 지정남 씨다. 지 배우는 ‘나의 여친들에게’를 주제로 자신의 이야기를 들려줄 예정이다.

행사 내용은 월봉서원 홈페이지(www.wolbong.org)에서 볼 수 있다. 자세한 안내는 광산구 문화예술과 문화재활용팀(062-960-3827)에서 한다.

