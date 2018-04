(차강수 기자) 지난 4월 25~28일 더케이호텔서울에서 개최된 “2018 대한건축학회 정기총회 및 건축도시대회 서울”에서 인천대 김용식 교수가 대한건축학회상(학술상)을 수상했다.

대한건축학회는 1945년에 설립되어 창립 73주년을 맞이하였으며 회원수 24,790여명을 보유한 우리나라 건축분야 최고·최대의 학회이다.

본 상은 건축분야에서 창의적인 연구 저작 또는 발표를 하여 탁월한 공적을 이룩한 자에게 수여되는 상이다.

김용식 교수는 인천대학교(공학사) 출신으로 Tokyo Institute of Technology에서 공학석사 및 공학박사 학위를 받은 뒤, 2004년부터 인천대 도시건축학부 교수로 재직하고 있으며, 그동안에도 ELSEVIER사가 발행하는 국제저명 SCI논문집인 Building and Environment로부터 Most Cited Articles 2005 to 2008상, 한국생활환경학회 학술대상 등을 수상한 바 있다.

