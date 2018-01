뉴제너레이션교회, 사랑나눔 빛으로 자선음악회

(이원희 기자) 뉴제너레이션교회(담임목사 이한수)는 오는 8일 오후 7시 “사랑나눔 빛으로자선음악회”를 개최한다.

이번 자선음악회 행사는 (주)빛으로(BiTTRO)의 주관으로 GLORIAGAIN과 뉴제너레이션교회의 후원으로 진행된다.

이번 공연은 클라리넷 김주민(서울대학교 음악대학졸업, 현 빛으로 멤버), 첼로 조재형(빈 시립대학 수학, 서울대학교 석사 졸업, 서울대학교 박사 수료), 해금 홍다슬(한국예술종합학교 예술사 졸업), 메조소프라노 최미란(한양대 음대 졸업, 로마 아카데미아 최고연주자 과정 졸업, 현 고양시합창단 재직중), 색소폰 여요한(서울대학교 음악대학 졸업, 현 에스윗 색소폰 콰르텟 리더), 피아노 윤요한(맨하탄 음대 졸업, 현 빛으로 멤버)등이 연주하며, 연주곡은 Gabriel's Oboe, The Swan, 7080 메들리, Je Te Veux(난 널 원애), Moon River, 내 영혼의 그윽히 깊은데서, 신 아이랑, The Gospel of Grace, Loving You, wn 하나님의 모든세계, Over the Rainbow 등 다양한 공연으로 즐거움을 선사할 예정이다.

특히 뉴제너레이션교회 본당(인천광역시 서구 연희동 767-8 청라국제도시)에서 개최되며, 뉴제너레이션교회 이한수 담임목사는 2018년부터 정기적으로 소외된 이웃을 돕기 위한 자선 콘서트를 열어 수익금 전액을 사회단체 등에 기부할 계획이라고 말했다.

또한, 뉴제너레이션교회의 신도들도 “지역 나눔에 함께 동참할 수 있어 감사함을 느끼고, 앞으로도 꾸준한 나눔 활동을 통해 따뜻한 지역사회를 만드는데 기여하고 싶다”고 말했다.

