오크우드 프리미어 호텔 쿠킹 패키지 선보여

오크우드 프리미어 코엑스 센터와 오크우드 프리미어 인천이 신규 객실 패키지 ‘Be My Chef’ 패키지를 출시했다.

오크우드 호텔의 특화 시설인 객실 내 주방에서 가족, 연인이 함께 요리를 할 수 있는 이번 패키지는 오크우드 셰프가 직접 준비한 스파게티, 스테이크 요리 재료 키트를 제공한다. 요리할 때 필요한 요리모자도 포함된다.

특히 시중 판매 제품이 아닌 오크우드 프리미어 호텔 셰프가 직접 손질한 최상급의 식재료와 정성을 담아 만든 스파게티, 스테이크 소스로 구성된 요리 키트로 요리를 할 수 있다는 점은 차별화 요소다. 어디에서도 경험할 수 없는 호텔 셰프와 나만의 특별한 콜라보 요리 작품이 될 것으로 보인다.

요리에 익숙하지 않거나 서툴러도 걱정 없다. 제공되는 QR코드 동영상 레시피를 통해 쉽게 따라할 수 있기 때문. 소중한 사람을 위해 일일 요리사가 되어 특별한 추억을 만들어 볼 수 있다.

오크우드 프리미어 호텔은 객실 내 오븐, 전자레인지, 전기밥솥 등 주방 시설을 갖추고 있어 요리를 하기에 완벽한 여건을 갖추고 있다.

패키지 이용 기간은 9월 1일부터 10월 31일까지이며, 다양한 선물을 증정하는 이벤트도 진행한다.

페이스북에서 Be My Chef 패키지를 함께하고 싶은 친구 또는 연인을 태그하고 특별한 이유를 댓글로 남기면 추첨을 통해 Be My Chef 패키지(1명), 피에프창 ‘창스치킨레터스랩’ 시식권(3명/1인 2매), 메가박스 영화관람권(5명)을 제공한다.

오크우드 프리미어 인천 패키지 고객에게는 앞치마를 제공하고, 요리 중 재료가 더 필요한 경우 추가 주문이 가능하며, 센트럴파크 수상레저 할인 혜택까지 주어진다.

가격은 오크우드 프리미어 인천은 스튜디오 슈페리어 기준 주중(일~금) 20만원부터, 토요일과 추석 연휴는 23만원부터며, 오크우드 프리미어 코엑스 센터는 주중 25만원부터, 토요일과 추석연휴는 27만 원부터다.

자세한 사항은 오크우드 프리미어 호텔 홈페이지(http://www.oakwoodpremier.co.kr) 및 공식 페이스북과 인스타그램을 통해 확인 가능하다.

