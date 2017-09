(최규목 기자) ‘2017 코리아 SUP(Stand Up Paddleboard) 챔피언십’ 대회가 16일(토), 17일(일) 2일간 상주보 수상레저센터 일원에서 개최된다. 이번 대회는 한국해양소년단연맹에서 주최하고, 해양수산부와 상주시, 백석대학교에서 후원한다.

이번 ‘2017 코리아 SUP 챔피언십’대회는 지난 6월에 해양수산부 해양스포츠 대회 공모사업으로 상주시가 선정된 전국대회로서 장거리, 중거리, 단거리 총 3개 종목으로 나뉘어 있으며, 각 종목마다 Elite, Open, Kids, 대학생부 등 16개 경기가 진행된다.

대회 기간 동안 패션타투, 파라코드 팔찌 만들기, 해양안전체험, 디지털 사진인화, 포토존, SUP 강좌·체험, 스포츠 건강관리 등 다체로운 체험 행사와 SUP 줄다리기, SUP Sprint 등 번외 경기가 치러지며. 개별 예약을 통해 상주시 관광지 및 체험장 탐방 안내 프로그램도 진행된다.

이정백 상주시장은 “2017 코리아 SUP 챔피언십 대회가 상주시에서 치러지게 된 것에 대하여 매우 기쁘게 생각하며, 이번 대회를 통하여 앞으로 상주시를 찾는 관광객들과 상주시민들이 수상레저 경기에 대해 더 많이 알고 즐길 수 있는 기회가 되었으면 좋겠다”고 말했다.

대회 참가 신청은 9월 10일(일)까지이며, 한국해양소년단연맹 홈페이지(http://www.sekh.or.kr)에서 참가신청서를 다운받아, E-mail (dbrace@daum.net)로 신청하면 되고 기타 문의 사항은 Tel)02-886-8539로 문의하면 된다.

최규목기자 news@seoulilbo.com

<저작권자 © 서울일보, 무단 전재 및 재배포 금지>