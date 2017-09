(박영규 기자) DGB대구은행(은행장 박인규)은 한국 IT서비스 관리포럼(itSMF KOREA)으로부터 IT서비스 관리 수준이 우수한 기업에게 수여하는 상인 2017 itSMF 어워드(Award)를 수상하였다.

올해로 설립 13주년을 맞은 한국 IT서비스 관리포럼은 미국, 영국, 일본 등 세계적으로 52개의 회원국과 3,000여개의 회원사를 가지고 있는 IT운영과 관련한 큰 규모의 글로벌 협회(itSMF)의 한국지부로서 매년 공공기관과 민간기업을 대상으로 IT서비스 관리 수준이 높은 모범 기업을 대상으로 선정해 어워드(Award)를 수여하고 있다.

DGB대구은행은 IT 운영 서비스에 대한 통합 거버넌스를 지원하는 ITSM 시스템 구축과 Best Practice 기반 One Stop Service 적용이 가능하도록 IT서비스 포털을 구축하고, IT 인력 역량 강화를 위한 IT부문 CDP(경력개발 프로그램)를 구축하는 등 효율적인 IT 관리체계를 수행한 것을 인정받아 본 상을 수상하게 되었다. 또한 CMMI(Capability Maturity Model Integration-업무능력 및 성숙도 평가기준)의 요구기준을 반영하여 방법론 기반 프로젝트 품질을 관리할 수 있도록 구현하는 등 비즈니스 중심의 IT서비스를 운영해 수준 높은 IT서비스를 제공하고 있다.

DGB대구은행 IT본부 관계자는 “DGB대구은행은 IT센터인 DGB Innovation Center의 신축 이전을 진행하고 있으며, 제4차 산업혁명에 대응하는 비즈니스 중심의 IT 서비스를 운영하고 있다.”고 말하면서 “앞으로도 IT직원들의 역량강화와 업무의 생산성을 높이고, 효율적인 IT 사업관리를 수행하여 지속적으로 IT서비스를 개선하겠다”는 각오를 밝혔다.

박영규기자 news@seoulilbo.com

