KT는 제주 롯데호텔에서 열린 ‘제1차 아·태 이내비게이션 국제 컨퍼런스(e-Navigation Underway 2017 Asia-Pacific)’ 관람객에게 700MHz 공공안전통신망 NB-IoT 네트워크를 활용해 스크린도어 사고 방지 시스템를 소개하고 있다. (사진=KT 제공)

(최환금 기자) KT는 ‘제1차 아·태 이내비게이션 국제 컨퍼런스(e-Navigation Underway 2017 Asia-Pacific)’에 참가해 초고속해상통신망(LTE-M) 전시 등 공공안전통신망 기술 확산에 적극 나선다.

이내비게이션은 정보통신기술(ICT)을 선박 운항에 적용하여 사고를 줄이고 항만 운영 효율성을 도모하기 위한 차세대 해양안전 종합관리체계로서, 국제해사기구(IMO)가 2019년 이내비게이션을 국제적으로 도입하기로 결정하고 현재 이를 뒷받침하기 위한 새로운 기술표준과 규정을 만들고 있다.

19일 KT에 따르면 제주 롯데 호텔에서 오는 20일까지 진행되는 ‘제1차 아·태 이내비게이션 국제 컨퍼런스’는 해양수산부와 국제항로표지협회(International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities, IALA), 덴마크 주관청(DMA)이 주관한다.

KT는 ‘아시아-태평앙 지역 이내비게이션 구축 협력’을 위해 마련된 이번 컨퍼런스에서 19-20일 이틀간 에릭슨엘지, AM텔레콤과 함께 전시부스를 운영하며초고속해상통신망(LTE-M)을 비롯해 공공안전통신망 사업을 수행하면서 개발한 다양한 기술을 선보인다.

KT 관계자는 “해상 안전 커버리지를 극대화 할 수 있는 OTHAD 안테나 개발은 물론, 드론 LTE, 백팩 LTE, NB-IoT 라이프재킷 등 공공안전통신망 전반에 대해 집중하고 있다"며, "앞으로도 혁신적인 기술로 국민의 안전을 확보할 수 있는 토탈 솔루션을 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

