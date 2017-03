(최태희 기자) 안상수 창원시장이 대한민국과 스페인 양국 간 우호협력 증진에 기여한 공로로 전국 지자체장 최초로 스페인 정부 최고 권위의 상인 ‘이사벨 여왕 십자문화대훈장’(The Cross of Official of the Order Isabel La Catolica)을 받았다.

안상수 창원시장도 “뜻깊은 상을 수상하게 되어 개인적으로 큰 영광이다”면서 “스페인 여러 도시들과 문화예술‧경제 등 실질적 우호교류를 확대해 나가는 한편, 세계 주요도시들과의 지속적이고 대폭적인 국제교류 활동을 기반삼아 관광 및 첨단산업 육성 등 미래 성장잠재력 확충을 위한 도시혁신을 끊임없이 주도해 나갈 것”이라고 소감을 밝혔다.

3월 22일 오후 4시 30분부터 서울 한남동 주한스페인대사 관저에서 치러진 수여식에서는 펠리페6세 스페인 국왕을 대신해 곤잘로 오르티즈 주한 스페인대사가 안상수 시장에게 ‘스페인 훈장’을 전달했으며, 주한 스페인 기관대표 및 국제교류·문화예술계 관계자, 스페인권역 외교관, 외신기자단 등이 이 자리에 함께 참석해 축하했다.

안상수 시장이 취임 이후 스페인과 첫 인연을 맺은 것은 지난 2014년 9월 스페인 그라나다에서 개최된 ‘제51회 세계사격선수권대회’ 폐막식에 안상수 시장이 참석해 국제사격연맹(ISSF)으로부터 차기대회 개최지 시장으로서 대회기를 인수받으면서 부터이며 이후로 창원시와 스페인은 특별한 관계를 바탕으로 국내외적 긴밀한 우호관계를 맺어 왔다.

