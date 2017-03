▲ 광진구는 어르신 복지 서비스 향상을 위해 업무협약식을 체결했다.

(김종도 기자) 서울시 광진구 광장동 주민센터와 대한노인회 광진구지회가 어르신 복지 서비스 향상과 사회 활동에 대한 참여기회를 확대하기 위해 업무협약식을 체결했다.

이번 협약식은 지난 15일 오전 11시 광진구지회에서 개최되었으며, 신현택 대한노인회 광진구지회장과 박정분, 강영태 광장동 제1·2구립 경로당 회장, 이동재 광장동장을 비롯해 ‘We can do 일! 어르신 클린데이 봉사단’(이하 봉사단) 회원 등이 참석한 가운데 개최됐다.

광장동 주민센터와 대한노인회 광진구지회는 어르신 여가 및 복지 프로그램 개발, 복지대상자 연계 발굴, 무더위·한파 쉼터 운영, We can do 일! 어르신 클린데이 봉사단 운영, 노인 일자리 사업 발굴, ‘건강밥상 나눔’ 대상자 추천, ‘물푸레 소년소녀 합창단’ 공연 등 어르신 여가·복지 증진 및 사회 활동 기회 제공을 위한 다양한 분야에서 협력할 예정이다.

한편 봉사단은 대한노인회 광진구지회, 광장 제1·2 구립 경로당으로 구성된 어르신 봉사단으로 3월부터 11월까지 광장로와 아차산 등산로 일대 등 지역 내 골목길과 학교주변을 순찰하고 환경 정화 활동을 펼친다.

김기동 광진구청장은 “이번 업무 협약이 어르신들의 나눔 문화를 장려하고 사회활동 참여 기회에 기여할 것으로 기대된다”며 “앞으로도 어르신들의 여가 복지가 질적으로 향상될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

김종도 기자 news@seoulilbo.com

<저작권자 © 서울일보, 무단 전재 및 재배포 금지>