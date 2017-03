▲창원상상길에 벚꽃 가득한 ‘쌍쌍 데이트길’이 조성됐다.

(최태희 기자) 창원시가 상상길 150m 구간에 벚꽃 가득한 ‘쌍쌍 데이트길’을 조성해 시민과 관광객의 발길을 끌고 있다.

시는 ‘쌍쌍 데이트길’에 사랑하는 사람들 또는 사랑을 이루고 싶은 사람들이 상상길을 같이 걸으면 사랑이 오래 간직된다는 스토리를 입혀 계절별장미거리, 가을분위기 연출, 빛거리 조성 등을 통해 연중 테마거리를 조성하고 있다.

창원상상길은 창원시가 한국관광공사 공모사업에 선정돼 ‘2015 글로벌캠페인’을 통해 마산합포구 창동거리길에 조성된 오색 물결무늬 패턴 블록길이다.

홈페이지 응모이벤트(Write your name in Korea)를 통해 신청한 외국인 2만 3000명과 한류스타(카라, 포미닛, F(x), 초신성) 및 일본, 중국, 호주 스타의 이름이 새겨진 곳으로 창원관광의 랜드마크로 자리 잡고 있는 거리이다.

주변상인들은 “벚꽃과 함께 봄이 찾아온 것 같아 거리에 활기가 넘치고 손님들 표정도 밝아진 것 같다”며 “진해군항제를 찾은 관광객의 발길도 창동으로 이어지길 기대하고 있다”고 말했다.

황규종 창원시 관광과장은 “상상길에 테마거리 조성 외에도 한복입고 골목여행, 청춘바보몰․통술거리 먹방여행 등 다양한 즐길거리와 이색적인 관광콘텐츠를 접목해 국내외 관광객을 유치하고, 오동동 문화광장, 상상길, 창동예술촌, 부림창작공예촌 등을 아우르는 연계형 관광상품으로 만들어 창원의 대표적인 ‘마산원도심 골목투어 관광지’로 자리매김할 수 있도록 노력하고 있다”고 말했다.

