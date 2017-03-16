HOME ¹®È­/¿¬¿¹/½ºÆ÷Ã÷ ÇÖÀÌ½´
¾ÆÀÓ½î¸® °­³²±¸, ¸ð¾Æ¸¦ ³³Ä¡ÇÏ·Á´Â ÀÏ´ç°ú ¸¶ÁÖÃÄ ¸ð¾Æ¸¦ ±¸ÇÏ·Á´Â °­³²±¸
±¸ÀÚÇý | ½ÂÀÎ 2017.03.16 05:14

16ÀÏ SBS µå¶ó¸¶ '¾ÆÀÓ½î¸® °­³²±¸'¿¡¼­ ¸ð¾Æ(±è¹Î¼­)ÀÇ Áø½ÇÀ» ´Ù ¾Ë¾ÒÁö¸¸ ¼±¶æ ¹àÈ÷Áö ¸øÇÏ°í °í¹ÎÇÏ´Â ¿µÈ­(³ª¾ß)´Â ¾îÂîÇÒ ¹Ù¸¦ ¸ð¸¥´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ÆíÀÇÁ¡¿¡¼­ ÇÔ²² ½Ã°£À» º¸³½ ÈÄ·Î °¡±î¿öÁø Àç¹Î°ú ±×·²¼ö·Ï Àç¹Î¿¡ ´ëÇÑ ¿µÈ­(³ª¾ß)ÀÇ Á¤ÀÌ ±í¾î °¡°í, µþÀÌ ºÒÀÓÀÓÀ» ¾ËÁö¸¸ ³»»ö ¾Ê´Â ¹Î¿©»ç¸¦ º¸¸é¼­ ¿µÈ­´Â °á±¹ ¸ð¾Æ(±è¹Î¼­)ÀÇ ÀÏÀ» µ¤±â·Î ÇÑ´Ù.

¸ð¾Æ¸¦ ³³Ä¡ÇÏ·Á´Â ÀÏ´ç°ú ¸¶ÁÖÃÄ ¸ð¾Æ¸¦ ±¸ÇÏ·Á´Â °­³²±¸. SBS ¾ÆÀÓ½î¸® °­³²±¸ È­¸é Ä¸Ã³

 

ÇÑÆí, ¸ð¾Æ(±è¹Î¼­)ÀÇ Çà¹æÀ» µû·Î µû·Î ¦m°í ÀÖ´Â ¸í¼÷(Â÷È­¿¬)°ú ÅÂÁø(ÀÌÃ¢ÈÆ)Àº Á¤½Åº´¿ø°ú °­¿øµµ º°Àå µî ¸ð¾Æ¸¦ Ã£À¸¸é ¼û±æ Àå¼ÒºÎÅÍ È®ÀÎÇÏ°í ¾Ë¾Æ º»´Ù.

´©±º°¡ ¦m¾Æ ¿À´Â°Å °°´Ù´Â ¸ð¾Æ(±è¹Î¼­)ÀÇ ÀüÈ­¸¦ ¹ÞÀº ³²±¸(¹Ú¼±È£)´Â ¸ð¾Æ¸¦ Ã£À¸·¯ ¶Ù¾î ³ª°¡°í ³³Ä¡ ÀÏ´ç°ú ¸¶ÁÖÇÑ ³²±¸´Â ´©±¸ º¸³Â³Ä°í ¹¯°í ¸ð¾Æ¸¦ ±¸ÇØ³»´Âµ¥...

¾ÆÀÓ½î¸® °­³²±¸´Â Àç¹ú ºÎ¸ð¸¦ Ã£°Ô µÈ ³²ÆíÀÇ ¹è½ÅÀ¸·Î ¸ðµç °ÍÀ» ÀÒÀº ÇÑ ¿©ÀÚ°¡ °­³²±¸ÀÇ Áø½ÇÇÑ »ç¶ûÀ» ÅëÇØ ‘¾ÆÀÓ½î¸® °­³²±¸’¿¡¼­ ‘¾ÆÀÌ·¯ºê °­³²±¸’·Î °Åµì³ª´Â ÀÌ¾ß±âÀÌ´Ù.

¾ÆÀÓ½î¸® °­³²±¸´Â ÆòÀÏ ¿ÀÀü 8½Ã 30ºÐ SBS¿¡¼­ ¹æ¼ÛµÈ´Ù.

±¸ÀÚÇý  silbo1@daum.net

<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¼­¿ïÀÏº¸, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>

iconÀÎ±â±â»ç
  • Áø¼ºÈ£ °ú°Å, 'ÀÎ°úÀÀº¸' ¾Æ´Ï¸é '¹Ý¼ºÀÇ ±âÈ¸' ¡¤¡¤¡¤ Ã¶¾ø´ø ½ÃÀý ÀÌ¾ß±â
  • ´Ù½Ã, Ã¹»ç¶û, ÀÇ½ÄÀ» µÇÃ£Àº ±è½Â¼ö... ¡®Çàº¹À» ÁÖ´Â »ç¶÷¡¯ ¡®»ç¶ûÀº ¹æ¿ï¹æ¿ï¡¯ ¡®ºû³ª¶ó Àº¼ö¡¯ ¡®È²±ÝÁÖ¸Ó´Ï¡¯´Â °á¹æ
  • ±× ¿©ÀÚÀÇ ¹Ù´Ù, 10³âÀÇ ¼¼¿ùÀÌ Èå¸¥ ÈÄ¿¡µµ Ãâ¼ÒÇÑ µ¿Ã¶À» °æ°èÇÏ´Â Àç¸¸
  • [´Üµ¶] ¼¼Á¾½Ã, ¡®¿ø¼ö»ê ³îÀÌÅÍ¡¯ ¶ÇÇÑ¹ø ÀÎÀç¸¦ ºÎ¸¦»· Çß´Ù¡®
  • ´Ù½Ã, Ã¹»ç¶û, Àå´ëÇ¥°¡ °¡¿ÂÀÌ¶û ÇÑ±¹¿¡ ÀÖ´Ù´Â ¼Ò½ÄÀ» µè°í ³î¶ó´Â ¸í¼¼ºó
    • Áø¼ºÈ£ °ú°Å, 'ÀÎ°úÀÀº¸' ¾Æ´Ï¸é '¹Ý¼ºÀÇ ±âÈ¸' ¡¤¡¤¡¤ Ã¶¾ø´ø ½ÃÀý ÀÌ¾ß±â Áø¼ºÈ£ °ú°Å, 'ÀÎ°úÀÀº¸' ¾Æ´Ï¸é '¹Ý¼ºÀÇ ±âÈ¸' ¡¤¡¤¡¤ Ã¶¾ø´ø ½ÃÀý ÀÌ¾ß±â
    ¿©¹é
    ±â»ç ´ñ±Û 0°³
    ÀüÃ¼º¸±â
    0/300
    Ã¹¹øÂ° ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
    ¿©¹é
    ¿©¹é
    ¿©¹é
    PREV NEXT
    ¿©¹é
    ¿©¹é
    ÃÖ±Ù ÀÎ±â±â»ç
    ¿©¹é
    ¿©¹é
    ¼­¿ï½ºÅ¸¡Ú½ºÆ÷Ã÷
    '¹Ì¼¼½ºÄ°2'ÀÇ ÁÖÀÎ°ø ±è¼º·ÉÀÇ °íÈ¤Àû ¸Å·Â....»ì¾ÆÀÖ³×!'¹Ì¼¼½ºÄ°2'ÀÇ ÁÖÀÎ°ø ±è¼º·ÉÀÇ °íÈ¤Àû ¸Å·Â....»ì¾ÆÀÖ³×!
    Æ®¿ÍÀÌ½º ¡°¿ì¸®ÀÇ ¸Å·Â¿¡ Ç« ºüÁ®º¸¼¼¿ä¡±Æ®¿ÍÀÌ½º ¡°¿ì¸®ÀÇ ¸Å·Â¿¡ Ç« ºüÁ®º¸¼¼¿ä¡±
    ¹ÚÈ¿ÁÖ ¡°³²ÆíÀÇ ·Î¸Á ÇÁ·ÎÆ÷Áî ¿©ÀÚ°¡ ÇÏ´Â °Í¡±¹ÚÈ¿ÁÖ ¡°³²ÆíÀÇ ·Î¸Á ÇÁ·ÎÆ÷Áî ¿©ÀÚ°¡ ÇÏ´Â °Í¡±
    ¡°¹Ý°©´Ù ·ùÇöÁø¡± ºÒÆæÇÇÄª Á¤»ó ¼ÒÈ­¡°¹Ý°©´Ù ·ùÇöÁø¡± ºÒÆæÇÇÄª Á¤»ó ¼ÒÈ­
    ¿©¹é
    ¿©¹é
    ¹®È­/¿¬¿¹/½ºÆ÷Ã÷
    ±× ¿©ÀÚÀÇ ¹Ù´Ù, ¾Æ¹öÁö·Î ÀÎÇÑ µ· ¹®Á¦ ¶§¹®¿¡ ±«·Î¿öÇÏ´Â ¼öÀÎ°ú Á¤¿í
    ±× ¿©ÀÚÀÇ ¹Ù´Ù, ¾Æ¹öÁö·Î ÀÎÇÑ µ· ¹®Á¦ ¶§¹®¿¡ ±«·Î¿öÇÏ´Â ¼öÀÎ°ú Á¤¿í 16ÀÏ KBS TV¼Ò¼³ '±× ¿©ÀÚÀÇ ...
    ¾ÆÀÓ½î¸® °­³²±¸, ¸ð¾Æ¸¦ ³³Ä¡ÇÏ·Á´Â ÀÏ´ç°ú ¸¶ÁÖÃÄ ¸ð¾Æ¸¦ ±¸ÇÏ·Á´Â °­³²±¸
    ¾ÆÀÓ½î¸® °­³²±¸, ¸ð¾Æ¸¦ ³³Ä¡ÇÏ·Á´Â ÀÏ´ç°ú ¸¶ÁÖÃÄ ¸ð¾Æ¸¦ ±¸ÇÏ·Á´Â °­³²±¸ 16ÀÏ SBS µå¶ó¸¶ '¾ÆÀÓ½î¸® °­³²...
    ÀÎ°£±ØÀå ¾öÈ«±æÀÇ ¾à¼Ó ³ª¸¶½ºÅ×, 9Â÷ ÈÞ¸Õ½ºÄð ÁØ°øÀ» ¾ÕµÎ°í ÁØºñ°¡ ÇÑÃ¢ÀÎ ¾öÈ«±æ ´ëÀå
    ÀÎ°£±ØÀå ¾öÈ«±æÀÇ ¾à¼Ó ³ª¸¶½ºÅ×, 9Â÷ ÈÞ¸Õ½ºÄð ÁØ°øÀ» ¾ÕµÎ°í ÁØºñ°¡ ÇÑÃ¢ÀÎ ¾öÈ«±æ ´ëÀå 16ÀÏ KBS 'ÀÎ°£±ØÀå'Àº ...
    ¿©¹é
    ¿©¹é
    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ¤ý°íÃæÃ³¸®
    (¿ì)07237 ¼­¿ïÆ¯º°½Ã ¿µµîÆ÷±¸ ±¹È¸´ë·Î68±æ 11 »ïº¸È£Á¤ºôµù 9Ãþ   |  µî·Ï¹øÈ£ : ¼­¿ï ¾Æ 02625  |  Ã¢°£ÀÏ:2002³â 3¿ù 20ÀÏ
    ¹ßÇàÀÎ¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌÇýÁ¤  |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ÀÌ¼®È£  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 02-777-2200  |  ÆÑ½º : 02-866-4114
    Copyright © 2017 ¼­¿ïÀÏº¸. All rights reserved.
    Back to Top