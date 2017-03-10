½äÀü ½É»óÁ¤, ÁöÁöÀ² ³·¾Æ? ÇöÀç ÀÎ±â ÀÎÁõ

½äÀü '½É»óÁ¤ È¿°ú', ´Ù¸¥ ´ë¼± ÁÖÀÚµéº¸´Ù ½ÃÃ»·ü ³ô¾Æ
'½äÀü'ÀÌ ½É»óÁ¤ Á¤ÀÇ´ç ´ëÇ¥ÀÇ µîÀåÀ¸·Î ½ÃÃ»·ü ¾àÁøÀ» º¸¿´´Ù. ½É»óÁ¤ ´ëÇ¥´Â ´Ù¸¥ ´ë±Ç ÈÄº¸µé º¸´Ù ´õ ³ôÀº ½ÃÃ»·üÀ» °¡Áö°í ¿Ô´Ù.
9ÀÏ JTBC '½äÀü'¿¡´Â '2017 ´ë¼±ÁÖÀÚ ¸±·¹ÀÌ ½äÀü' Æ¯ÁýÀ¸·Î ½É»óÁ¤ ´ëÇ¥°¡ Ãâ¿¬ÇØ ¹Ú±ÙÇý ´ëÅë·É ÅºÇÙ°ú Â÷±â ´ë¼±¿¡ ´ëÇØ ÀÌ¾ß±âÇß´Ù.
|»çÁø = JTBC Ä¸Ã³.
ÀÌ³¯ ½äÀü¿¡¼ ½É»óÁ¤ ´ëÇ¥´Â ÀÎÅÍ³Ý¿¡¼ ÈÁ¦°¡ µÆ´ø ÀþÀº ½ÃÀý »çÁøÀ» °ø°³ÇÏ¸ç ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù. »çÁø ¼Ó ½É»óÁ¤ ´ëÇ¥´Â ¹è¿ì ±è°íÀºÀ» ´àÀº ¾ó±¼À» ÇÏ°í ÀÖ¾î '2ÃÊ ±è°íÀº'ÀÌ¶ó´Â º°¸íÀ» ¾ò¾ú´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ½É»óÁ¤ ´ëÇ¥´Â "1ÃÊ Á¤µµ ºñ½ÁÇÏ´Ù"¸ç '1ÃÊ ±è°íÀº'ÀÌ¶ó°í Æò°¡Çß´Ù. ±×´Â "±è°íÀº ÆÒÅ¬·´¿¡ ÁË¼ÛÇÏ´Ù"°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¿¡ À¯½Ã¹ÎÀº "¿¹»Ûµ¥ ÀÔÀÌ ÇèÇß´Ù"°í È¸°íÇØ ¿ôÀ½À» ¾È°ÜÁá´Ù.
½É»óÁ¤ ´ëÇ¥´Â ´ëÇÐ ½ÃÀý À¯½Ã¹Î ÀÛ°¡, ±è¹®¼ö Àü °æ±âÁö»ç µî°ú ÇÔ²² ÇÐ»ý¿îµ¿ ÇÏ´ø ½ÃÀýÀ» È¸»óÇß´Ù. ±×´Â ÇÑ±¹ÀüÀï ÀÌÈÄ ÃÖÃÊÀÇ µ¿¸ÍÆÄ¾÷ÀÎ ±¸·Îµ¿¸ÍÆÄ¾÷À» ÁÖµµÇÑ ÇøÀÇ·Î ¦i°Ü´Ù´Ñ ¹Ù ÀÖ´Ù.
´ç½Ã ½É»óÁ¤ ´ëÇ¥´Â 500¸¸ ¿øÀÌ¶ó´Â °Å¾×ÀÇ Çö»ó±ÝÀÌ °É·Á 9³â µ¿¾È µµ¸Á ´Ù´Ï±âµµ Çß´Ù.
Æ¯È÷ ±è¹®¼ö Àü Áö»ç¿¡ ´ëÇØ "±è¹®¼ö´Â ÇÐ»ý¿îµ¿±ÇÀÇ È²ÅÂÀÚÀÌÀÚ Àü¼³ÀÌ¾ú´Ù"°í Æò°¡Çß´Ù. ±×·¯³ª "'¹Ú±ÙÇý »ç¼ö'¸¦ ¿ÜÄ¡´Â ±è¹®¼ö¸¦ ÇÑ ÁÙ·Î ¸»ÇÒ ´É·ÂÀÌ ³ª¿¡°Õ ¾ø´Ù. ±×´Â ³»°Ô ÀØÈù °èÀý"ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
¶ÇÇÑ ½É¼ºÁ¤ ´ëÇ¥´Â JTBC '´º½º·ë'¿¡ Ãâ¿¬ÇßÀ» ´ç½Ã ¼Õ¼®Èñ ¾ÞÄ¿ÀÇ Áú¹®¿¡ ´ëÇØ "¼Õ¼®Èñ ¾ÞÄ¿°¡ Á» Áã ÀâµíÀÌ »ç¶÷À» ÀâÁö ¾Ê´À³Ä"¸ç "¼Õ¼®Èñ ¾ÞÄ¿ÀÇ ´«ºûÀ» º¸°í ¸¶À½ ¼Ó ºÐ³ë°¡ ´« ³ìµí »ç¶óÁ³¾ú´Ù"°í °í¹éÇß´Ù.
´ç½Ã ¼Õ¼®Èñ ¾ÞÄ¿´Â ½É»óÁ¤ ´ëÇ¥¿¡°Ô 'ÁöÁöÀ²ÀÌ ³·¾Æ ´ç¼± °¡´É¼ºÀÌ ¾î·Á¿îµ¥ ±×·³¿¡µµ Ãâ¸¶ÇÏ´Â ÀÌÀ¯°¡ ¹«¾ùÀÌ³Ä'°í ¹°¾úÀ¸³ª ½É»óÁ¤ ´ëÇ¥°¡ "¿Ö ÀÌ·¸°Ô ´ÜÁ¤ÇÏ½Ê´Ï±î? ¾ÆÁ÷ ½ÃÀÛÇÏÁöµµ ¾Ê¾Ò´Âµ¥"¶ó°í ÀÀ¼öÇÏÀÚ ¹Ù·Î "ÁË¼ÛÇÏ´Ù"¸ç »ç°úÇß´Ù.
ÇÑÆí Á¶»çÈ¸»ç ´Ò½¼ÄÚ¸®¾Æ¿¡ µû¸£¸é ÀÌ³¯ ½äÀüÀº ½ÃÃ»·ü 7.447%(Àü±¹ ±âÁØ)¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. ÀÌ´Â Áö»óÆÄ ¹æ¼Û±îÁö Á¦Ä¡¸ç µ¿½Ã°£´ë 1À§¸¦ ±â·ÏÇÑ ¼öÄ¡¿´À¸¸ç ´Ù¸¥ ´ë±Ç ÁÖÀÚµéÀÌ ½äÀü¿¡ µîÀåÇßÀ» ¶§ º¸´Ù ³ôÀº °ÍÀÌ¾ú´Ù.
±¸ÀÚÇý silbo1@daum.net
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