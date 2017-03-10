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ÇÁ·Îµà½º 101 ½ÃÁð2, ÀÌÁ¦ºÎÅÏ '®G±æ' ½ÃÀÛ ¡¤¡¤¡¤ "¿À´Ã ¹ã ÁÖÀÎ°ø"
±¸ÀÚÇý | ½ÂÀÎ 2017.03.10 00:08

ÇÁ·Îµà½º 101 ½ÃÁð2, 'ÈüÅë·É' Àå¹®º¹ µîÀåÀ¸·Î '´«±æ' 

'ÇÁ·Îµà½º 101 ½ÃÁð2' Ãâ¿¬ÁøµéÀÌ Ã¹ ¹«´ë¸¦ ¼±º¸¿´´Ù. Æ¯È÷ ÇÁ·Îµà½º101 ½ÃÁð2´Â 'ÈüÅë·É' Àå¹®º¹ÀÇ µîÀåÀ¸·Î ´õ¿í ÁÖ¸ñ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

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Àå¹®º¹Àº Mnet '½´ÆÛ½ºÅ¸K2'¿¡ Ãâ¿¬ÇØ µ¶Æ¯ÇÑ ·¦À¸·Î 'ÈüÅë·É'ÀÌ¶ó´Â º°¸íÀ» ¾ò¾úÀ¸´Ù. ¶ÇÇÑ ½´ÆÛ½ºÅ¸K2¿¡¼­ Å©·¹ÀÌÁö º¸ÀÌ½º »óÀ» ¼ö»óÇÏ¸ç °ü½ÉÀ» ¹Þ±âµµ Çß´Ù.

Àå¹®º¹Àº 2016³â 7¿ù 1ÀÏ Ã¹ ½Ì±Û 'ÈüÅë·É'À» ¹ß¸ÅÇÏ¿© Á¤½Ä µ¥ºßÇß´Ù. ±×´Â ÃÖ±Ù ·¡ÆÛ ¾Æ¿ô»çÀÌ´õÀÇ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À¿¡ Ãâ¿¬Çß´Ù.

ÀÌ¹ø Àå¹®º¹ÀÇ ÇÁ·Îµà½º101 ½ÃÁð2 Ãâ¿¬ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁöÀÚ ±×ÀÇ ÆÒµéÀº "¹®º¹¾Æ. '®G±æ'¸¸ °ÈÀÚ" µîÀÇ ¸»·Î ±×¸¦ ÀÀ¿øÇß´Ù.

ÇÑÆí ÇÁ·Îµà½º101 ½ÃÁð2´Â ´Ù¾çÇÑ ¿¬¾Ö ±âÈ¹»ç¿¡¼­ ¸ðÀÎ ³²ÀÚ ¿¬½À»ý 101¸íÀÌ º¸ÀÌ±×·ì µ¥ºß¿¡ µµÀüÇÏ´Â ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ´Ù. ÀÌ ÇÁ·Î±×·¥Àº 4¿ù 7ÀÏ Ã¹ ¹æ¼Û µÈ´Ù.

±¸ÀÚÇý  silbo1@daum.net

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    (¿ì)07237 ¼­¿ïÆ¯º°½Ã ¿µµîÆ÷±¸ ±¹È¸´ë·Î68±æ 11 »ïº¸È£Á¤ºôµù 9Ãþ   |  µî·Ï¹øÈ£ : ¼­¿ï ¾Æ 02625  |  Ã¢°£ÀÏ:2002³â 3¿ù 20ÀÏ
    ¹ßÇàÀÎ¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌÇýÁ¤  |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ÀÌ¼®È£  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 02-777-2200  |  ÆÑ½º : 02-866-4114
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