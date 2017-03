정준일 박신혜, 한 장면 만으로도 시선 사로잡아 ··· '감성 스틸'

정준일-박신혜 뮤직비디오 스틸컷 공개, 어떤 분위기일지 '눈길'

가수 정준일과 배우 박신혜가 출연하는 뮤직비디오 스틸 컷이 공개돼 눈길을 사로잡고 있다.

9일 정준일 소속사 엠와이뮤직은 공식 SNS 계정을 통해 정준일의 세 번째 정규앨범 타이틀곡 '바램' 뮤직비디오 스틸 컷을 공개했다.

정준일과 박신혜. 사진=엠와이뮤직 제공.

공개된 이미지에는 정준일과 박신혜가 소파에 함께 앉아있는 모습이 담겼다. 다정하게 스마트폰을 바라보고 있는 정준일과 박신혜의 모습은 보는 이들에게 훈훈함을 전달한다.

또다른 스틸 컷에서는 카메라 앞에 선 박신혜의 모습을 확인할 수 있다. 박신혜는 기둥에 등을 댄 채 슬픈 표정을 짓고 있어 보는 것 만으로도 감성적인 분위기를 자아낸다.

박신혜는 정준일의 신곡 뮤직비디오를 통해 자신만의 독특한 분위기와 감성이 묻어나는 열연을 펼쳐 제작진의 감탄을 자아냈다고 한다.

이번 뮤직비디오는 이승환의 '그저 다 안녕', 십센치(10cm)의 '길어야 5분' 등을 통해 독특한 색감과 연출로 유명한 이래경 감독이 메가폰을 잡았다. 웬만해선 뮤직비디오에 등장하지 않던 정준일도 이번 등장할 것으로 알려져 팬들의 기대를 모으고 있다.

정준일의 정규 3집 앨범은 2014년 발매한 정규 2집 '보고싶었어요' 이후 3년 만에 선보이는 것이다. 타이틀곡 '바램'을 포함해 총 8곡이 수록됐으며 마돈나, 빌리조엘, 폴 매카트니, 뮤즈, 산타나 등과 작업하고 노라 존스의 '컴 어웨이 위드 미(Come away with me)' 앨범으로 그래미상을 수상한 세계적인 엔지니어 테드 젠센(Ted Jensen)이 전곡 마스터링을 맡아 완성도를 높였다.

한편 따뜻하고 짙은 감성이 묻어나는 발라드 곡으로 사랑을 받고 있는 정준일은 지난 2011년 발매한 정규 1집 타이틀곡 '안아줘'가 지난해 5월부터 음원 차트에 재진입해 40주째 순위권에 머물며 '역주행의 아이콘'으로 거듭났다.

정준일의 정규 3집 전곡 음원과 박신혜가 출연하는 '바램' 뮤직비디오는 14일 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.

