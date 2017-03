한전, MENA 풍력부문-차환부문 2관왕

(이대영 기자) 한국전력(사장 조환익)은 7일(화) 21시(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열린 ’IJ Global Award 2016‘ 시상식에서 요르단 푸제이즈 풍력발전사업의 성공적인 재원조달과 사우디 라빅 화력사업의 차환(Refinancing) 성공을 인정받아 MENA 풍력부문 Deal of the Year(요르단 푸제이즈)’와 ‘MENA 차환 부문 Deal of the Year(사우디 라빅)’ 2개 부문을 수상하였다.

푸제이즈 풍력발전사업(89.1MW)은 한전이 단독으로 지분 100% 투자하여 수주한 사업으로 PF방식 금융조달에 성공하였다. 사우디 라빅 화력사업(1,204MW)은 한전이 사우디 ACWA Power와 함께 ’09년 수주한 사업으로 40%의 지분을 보유하고 있다. 이번 수상은 MENA(중동, 북아프리카) 지역에서 한해 2개 사업에 걸쳐 탁월한 성과를 높게 평가 받았을 뿐만 아니라, 그동안 해외사업을 통해 축적된 한전의 Financing 역량이 글로벌 TOP임을 국제적으로 공인받게 됐다.

이대영기자 news@seoulilbo.com

<저작권자 © 서울일보, 무단 전재 및 재배포 금지>