보성, 재즈여행 작은 음악회 개최

(김기은 기자) ‘작은 음악회’는 문화체육관광부 주최 한국문화예술회관연합회 주관, 문화가 있는 날 기획프로그램 지원사업이다.

이 사업은 문화가 있는 날, 매달 마지막 주 수요일 공연·전시(저가 입장료 또는 무료) 관람을 통하여, 국민 개개인에게 가까운 곳에 문화가 있음을 알리고 접할 수 있는 기회를 제공하여 문화 체감도를 높이고 문화융성을 실현하고자 시행되고 있다.

보성군에 따르면 22일 오후 7시 30분 보성군문화예술회관 공연장에서 강윤숙의 재즈여행과 함께하는 Music in Cinema 작은 음악회를 개최한다.

강윤숙의 재즈여행과 함께하는 Music in Cinema 작은 음악회는 강윤숙의 재즈여행 그룹을 초청하여 우리가 잘 알고 있는 모베터블루스(Mo’ Better Blues), 성자의 노래(When the Saints go Marching in), 얼굴, 봄날은 간다, 센과 치히로의 행방불명(Always with me), Over the rainbow, Fly me to the moon 등 영화 OST를 기존의 멜로디에 즉흥 연주인 재즈의 특징을 살려 드럼 리듬에 베이스, 재즈피아노, 보컬, 색소폰 등 각 악기들의 색깔 있는 연주로 영화음악에 스며 있는 추억 속에 이야기를 재즈 선율에 맞추어 풍성하게 전달할 예정이다.

