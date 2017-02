제일기획 인도법인이 만든 삼성전자 광고가 온라인에서 대박을 내 큰 관심을 끌고 있다고 보도하였다.

8일 제일기획 관계자에 따르면 인도 삼성전자가 지난해 말 공개한 '당신이 어디에 있든지 삼성이 찾아갑니다(We will take care of you wherever you are)'라는 광고 영상은 40일 만에 유튜브에서 조회 수 8천400만 건을 기록한 것으로 발표하였다.

이는 역대 인도의 온라인 동영상 광고 사상 최다 조회 수다. 현재도 일간 조회 수 100만 건 이상을 유지하고 있어 이달 중 1억 건을 돌파할 것으로 예상된다. 유튜브 조회 수 1억 건이 넘는 광고 영상은 전 세계적으로 1년에 3∼4편에 불과하다.

약 4분 길이의 이 광고는 서비스 밴을 탄 삼성전자 엔지니어의 여정을 담고 있다. 산간 지역에 고객의 TV 서비스 요청을 받은 엔지니어 아밋(Amit)은 서비스 밴을 타고 출발한다.

산비탈을 따라 난 좁은 도로는 보기에도 위태위태하다. 나무, 양 떼가 길을 막아 돌아가기도 한다. 가까스로 제시간에 도착한 목적지는 맹아원. 교사와 아이들은 같은 맹아원 친구가 출연하는 TV 노래 오디션 프로그램을 보기 위해 기다리고 있었다. TV 수리가 끝나고 노랫소리가 울려 퍼지자 모두 행복한 얼굴로 춤을 춘다.

광고는 지난해 10월 삼성전자가 인도에서 출시한 '찾아가는 고객 서비스'의 가치를 전하기 위해 제작됐다. 서비스 밴 차량 535대를 도입해 인도 전역에 제품 수리 서비스를 제공하는 것이다.

삼성전자는 인도에 서비스 네트워크 3천여 곳을 보유하고 있으나 교통이 불편해 방문하기 어려운 소비자들을 위해 이같은 서비스를 도입했다.

이 광고는 지난달 미국의 유력 광고전문지 애드위크(Adweek)가 '오늘의 광고(Ad of the Day)'로 선정하기도 했다.

